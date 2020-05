La verità sulla sanatoria voluta dalla ministra Teresa Bellanova è ben diversa da quella della narrazione ufficiale del governo. La spiega, in modo pacato e argomentato, l’ex dirigente del Ministero del Lavoro e esperto di immigrazione Natale Forlani. In un video Forlani sottolinea che la sanatoria non vale solo per chi ha il permesso di soggiorno scaduto ma per tutti coloro che sono venuti in Italia senza bisogno di un permesso per visite parentali, eventi sportivi, turismo o motivi si studio. Questi sono rimasti in Italia senza ottemperare agli obblighi di rientrare nel loro Paese. Inoltre non è valida solo per chi lavora nel settore agricolo o nel lavoro domestico. Le famiglie possono assumere chiunque senza che l’amministrazione possa controllare le prestazioni. Nel 2012, nell’ultima sanatoria, su 134mila domande 116mila sono state utilizzate per assumere colf e badanti nel settore domestico, in prevalenza maschi che si sono licenziati una volta ottenuto il permesso, solo 4000 sono stati utilizzati nel settore agricolo. La sanatoria prevede poi un vero e proprio condono per chi è condannato per caporalato. Infatti il datore di lavoro che presenta domanda di regolarizzazione si vede sospendere i procedimenti di carattere penale e amministrativo. La sospensione diventa poi definitiva quando si sottoscrive il rapporto di lavoro e si rilascia il permesso di soggiorno. Inoltre il governo ha preferito non fare un accordo col governo rumeno per agevolare i corridoi verdi preferendo la strada della sanatoria.