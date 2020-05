Kenya, Silvia Romano è stata liberata. Era stata rapita il 20 novembre 2018

Silvia Romano, la cooperante italiana rapita in Kenya è stata liberata. Ne danno notizie fonti dell’intelligence spiegando che le operazioni di rilascio dell’ostaggio sono cominciate all’alba di oggi. La cooperante, che ha compiuto 24 anni, era stata rapita il 20 novembre del 2018.

Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Roma e dai carabinieri del Ros, era tenuta prigioniera in Somalia da uomini vicini al gruppo jihadista Al-Shabaab, l’organizzazione somala affiliata ad Al Qaeda e considerata “ostaggio politico”. A quanto aveva appreso l’Adnkronos da fonti somale, dunque, la volontaria 24enne sarebbe stata individuata come obiettivo da al Qaeda perché i jihadisti ritenevano facesse proselitismo religioso: una circostanza che ha fatto della cooperante un ostaggio di particolare valore dal punto di vista della propaganda islamista, complicando un rapimento che si è protratto per un anno e mezzo e per il quale non è mai stato chiesto un riscatto.