Kebab aperti e bar italiani chiusi: lo sfogo della Cipriani: “Ora basta”

Negozi di kebab aperti, ristoranti italiani chiusi. Che bella Italia… Francesca Cipriani, la show girl reduce dalla co-conduzione della nuova edizione de “La pupa e il secchione e viceversa”, ha commentato sui social questo controsenso sperimentato percorrendo alcune strade di Milano.

La Cipriani che per ora si era messa in luce sui social nelle vesti di parrucchiera fai da te e in scatti osé, ha invece ora vestito i panni della fustigatrice delle scelte di governo: “Kebab aperti e bar italiani chiusi? No, basta”. Un commento molto duro. “Venite tutti a Milano a mangiare il kebab, che bell’Italia”, si sfoga con sarcasmo la Cipriani che ha documentato la riapertura di alcuni esercizi commerciali. La showgirl ha postato alcuni video nelle storie del suo profilo Instagram.

Era uscita di casa in cerca di mascherine. Nel tragitto non ha potuto non notare la riapertura al pubblico di alcuni esercizi commerciali. Dal 4 maggio, però, come sappiamo, è possibile aprire in modalità di vendita da asporto e a domicilio. Invece, tanta è stata la sorpresa perché ad alzare le saracinesche, al momento, sono stati per lo più kebab e negozi di alimentari etnici. Lo ha documentato con alcuni video. E’ molto indignata di un tale controsenso di una Fase 2 quanto mai bizzarra.

La Cipriani ha commentato così: “Kebab e pizza, loro sono aperti, però i bar italiani sono chiusi, come mai? Se io voglio comprarmi un toast o un gelato è chiuso; quindi solo un kebab potete mangiare, complimenti! Venite a mangiare il kebab a Milano…. che bell’Italia”, ha commentato con sarcasmo la showgirl.