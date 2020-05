Jared Diamond inaugura domani il forum digitale “Vicino/Lontano”

Si apre domani, lunedì 18 maggio, alle ore 19 con la lectio magistralis del Premio Pulitzer statunitense Jared Diamond, autore di world sellers come “Armi, acciaio, malattie” e del recente “Crisi”, il forum digitale “Vicino/lontano On. Dialoghi al tempo del virus”, un ciclo di sei appuntamenti, trasmessi in diretta streaming sul sito internet vicinolontano.it nelle date in cui avrebbe dovuto svolgersi, a Udine, la 16esima edizione del Festival vicino/lontano e del Premio letterario internazionale Tiziano Terzani, rinviati all’autunno.

