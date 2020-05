«Tante promesse fatte.. che poi si sono rivelate bugie,hanno deciso di farci chiudere e fallire tutti»… È l’emblematica didascalia con cui Diego Bellazecca possa sulla pagina Facebook “Santarcangelo Vecchio e Nuovo” l’ultimo grido d’allarme e di disperazione dell’ennesimo imprenditore sul lastrico. Abbandonato dalla stato. Tradito dalle promesse di provvedimenti economici ancora misteriosi…

È tutto ok, ma i soldi non si vedono: un imprenditore disperato a “Tagadà”

Anzi, più che misteriosi. Per 1 imprenditore su 5, addirittura inesistenti. Come nel caso dell’ospite di ieri della trasmissione Tagadà in onda su La7. Durante la quale, in collegamento con la conduttrice Tiziana Panella, l’imprenditore disperato denuncia: i “famosi” 600 euro non li abbiamo ancora ricevuti. Ieri mattina mi sono mi sono collegato con il portale dell’Inps: Il call center mi ha detto che è tutto ok. Mi è stato risposto di aspettare ancora qualche giorno. Perché è tutto ok»… Allora la conduttrice prova a cambiare domanda: «Ma la cassaintegrazione l’ha ricevuta»?. la risposta a questo punto sembra quasi scontata. Ma l’imprenditore non demorde e replica: per la cigs abbiamo inoltrato tutta la documentazione idonea, ma anche in quel caso non è ancora arrivato nulla»…

La denuncia di un imprenditore abbandonato dallo Stato a “Tagadà”

A quel punto la conduttrice di Tagadà è in difficoltà. Ma non demorde, e rilancia: «Aspetti un attimo, perché temo di conoscere la risposta. Le faccio comunque la terza domanda. Il finanziamento è arrivato»?. Incredibile, anche in questo caso, la replica dello sventurato imprenditore: «No. Noi stiamo vendendo i beni personali del titolare di questa azienda per poter affrontare gli impegni che abbiamo. Altrimenti ci staccano luce, acqua, ecc. perché le bollette, nonostante vanno pagate»… Tutto questo suscita indignazione: e non solo da parte della conduttrice del La7 o dein telespettatori… Tutto questo è inaccettabile per un Paese intero, che questa pandemia la sta pagando davvero troppo…

Video postato da Diego Bellazecca sulla pagina Facebook “Santarcangelo Vecchio e Nuovo”