Il portiere del Milan Reina svela simpatie di destra. E piovono insulti

“Sto con Vox, la gente ha fatto bene a protestare contro il governo Sanchez”. Non l’avesse mai detto. Pepe Reina, campione internazionale, simbolo del calcio spagnolo e attualmente secondo portiere del Milan, per quell’endorsement si è ritrovato al centro di insulti, sui social. Il più gentile? “Fascista di m…”.

Pepe Reina, portiere del Milan in prestito all’Aston Villa, già in passato aveva usato i social per esternare il suo gradimento per il partito di destra Vox. Stavolta, però, è finito nel mirino del rapper Nega della crew Los Chikos del Mai’z. Che lo ha apostrofato come “fascista”, ma anche “str…”, giusto per dare un tocco di classe.