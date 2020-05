Il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano si fa un video mentre si taglia i capelli con il rasoio. Impresa non difficile, visto che è praticamente rasato a zero. Si vede anche la moglie, Claudia, che dà qualche sforbiciatina qua e là, per rendere il quadretto ancora più romantico. I due poi si danno un bacio affettuoso, in stile esterne da Uomini e donne. Una sceneggiata che certo non avranno apprezzato i parrucchieri costretti a tenere le serrande abbassate anche là dove i contagi sono quasi spariti. E questo proprio per la linea assurda del governo che non vuole misure differenziate a seconda dei territori.

Del video sul taglio casalingo dei capelli Di Stefano ha parlato anche alla trasmissione Un giorno da pecora. Una chiacchierata che il sottosegretario grillino ha infarcito con le solite parole d’ordine che ormai ascoltiamo da mesi: sulle riaperture bisogna ascoltare gli scienziati, sulle spiagge sicure il governo sta studiando attentamente la faccenda, sull’export il governo sta facendo un ottimo lavoro. In pratica Di Stefano col suo video casalingo vuole coprire gli enormi problemi che il M5S deve affrontare: dalla regolarizzazione degli immigrati alla questione Bonafede.

Non c’è un tema di politica estera, inoltre, che il sottosegretario grillino riesca ad approfondire con la dovuta serietà: a cominciare dallo scontro in atto tra Usa e Cina sulle responsabilità per la diffusione del coronavirus. Una serie di ostilità che hanno di fatto riaperto un clima da guerra fredda. Ma Di Stefano, tra un taglio di capelli e l’altro, se ne sarà accorto?