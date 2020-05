Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia insieme. E’ ufficiale. Il prossimo 2 giugno il centrodestra “si muoverà” all’unisono per dare voce al dissenso degli italiani. Che, come ha ricordato Giorgia Meloni, hanno finito la pazienza. L’incontro di oggi tra la leader di FdI, Salvini e Tajani ha suggellato l’intesa sul grande evento. E messo fine ai dubbi dei giorni scorsi sulla partecipazione di Forza Italia.

Il centrodestra insieme il 2 giugno per gli italiani

“Senza bandiere di partito, ma tutti insieme, sono contento”, ha detto Salvini, parlando di fronte agli uffici della Lega al Senato. L’intesa è arrivata dopo gli annunci in autonomia, fatti negli scorsi giorni. L’iniziativa del 2 giugno ha preso corpo nel corso dell’esecutivo di Fratelli d’Italia sabato scorso. Poi è stata diffusa attraverso i social finché, a breve giro di posta, è sceso in campo anche Matteo Salvini. Manca ancora lo slogan comune: bisognerà stabilire se puntare contro i ritardi del governo, oppure farsi “solo” interpreti dei bisogni della gente. Se spingere contro l’Unione europea, nel mirino di Lega e Fratelli d’Italia ma non allo stesso modo criticata da Forza Italia. Oppure solo contro la Cina e i rischi di svendita delle infrastrutture del paese. Pericolo su cui fino a oggi ha insistito molto Antonio Tajani.

Trovata l’intesa, niente simboli di partito

Ancora top secret le modalità, vista anche la necessità di osservare le misure di distanziamento e di sicurezza sanitaria. Di certo l’evento avrà il suo clou a Roma, con un maxi-tricolore allungato preso per mano dai leader, per un breve percorso simbolico nel cuore della Capitale. Ma – come ha raccomandato Berlusconi rappresentato al tavolo romano dal vice Tajani – non bisogna creare alcun problema di ordine pubblico. Il prossimo 2 giugno non deve essere corso nessun rischio di violare le regole sanitarie. Il Cavaliere ha fatto sentire la sua voce al telefono, nel corso del meeting di questa mattina nello studio romano di Salvini. “Ci saremo pure noi – ha concluso Tajani – diremo cosa si può fare per far ripartire il nostro Paese”.