Da ieri non si è registrato nessun decesso per il coronavirus in otto Regioni: Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Calabria, Molise, Basilicata e Trentino Alto Adige. E’ quanto emerge dal bollettino odierno della Protezione civile. Sempre dalla giornata di ieri si sono registrati ‘zero’ contagi in Calabria e in Provincia di Bolzano.

Dati incoraggianti che si uniscono a quello della decrescita degli assistiti: 1792 rispetto a ieri. Il numero totale di attualmente positivi è di 60.960 (più 642 i casi positivi di oggi). Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale a 134.560, con un incremento di 2.278 persone rispetto a ieri. I deceduti sono 156 e portano il totale a 32.486.

Dati incoraggianti anche dalla Lombardia dove sono 86.091 le persone risultate positive al coronavirus in Lombardia dall’inizio della pandemia, 316 in più rispetto a ieri. I tamponi effettuati, secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, sono complessivamente oltre 622mila, 14.702 in più rispetto a ieri. I casi positivi sul totale dei tamponi giornalieri sono il 2,1%. Gli attualmente positivi sono 26.715, 44 in più rispetto a ieri. I decessi sono stati 65 nelle ultime 24 ore.

“Novanta giorni dopo il 21 di febbraio, quando fummo investiti da questo tsunami, i dati sono positivi. Credo che i dati diano il segnale che stiamo andando verso l’uscita dal tunnel che tutti ci aspettiamo”, ha commentato l’assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Riccardo De Corato.