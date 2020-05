Rimandare indietro i migranti che arrivano dalla Slovenia e passano il confine in Friuli Venezia Giulia. Lo ribadisce Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli, chiarendo senza mezzi termini che queste persone in tempi di emergenza sanitaria devono essere rimandate nei loro paesi di origine. “Non capisco perché – ha aggiunto – la Francia ci rimanda indietro chi varca i confini illegalmente e noi dobbiamo tenerci quelli che vengono dalla Slovenia. Inaccettabile”. Fedriga lo ha detto durante la trasmissione “Fuori dal coro”. Un tema che Fedriga ha sollevato in più occasioni, visto che l’afflusso di migranti via terra dai Balcani è un problema che si trascina da tempo.

Il 20 maggio, un giorno fa, l’ennesimo tentativo di ingresso clandestino: gli agenti della Polizia di frontiera di Trieste hanno individuato 10 migranti di cittadinanza afghana che erano nascosti in un tir con targa serba. Gli agenti hanno fermato l’automezzo per un controllo di routine all’autoporto di Fernetti, vicino al confine della Slovenia, ed hanno deciso di effettuare un’ispezione approfondita quando hanno sentito provenire dall’interno del tir rumori e voci. Nell’automezzo erano nascosti i 10 migranti, tra i quali 5 minorenni, tutti in sostanziali buone condizioni di salute. I minorenni sono stati, dopo le formalità di rito, accompagnati alle strutture di accoglienza. Il responsabile della Polizia di frontiera di Trieste, Giuseppe Colasanto, ha sottolineato che si tratta del secondo rintraccio di cittadini afghani fermati a bordo di un tir.