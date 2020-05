FdI, Roberto Menia nominato responsabile del dipartimento italiani all’estero

Il segretario generale del Ctim (Comitato tricolore per gli italiani nel Mondo), Roberto Menia, è stato nominato nuovo responsabile del dipartimento Italiani all’estero di Fratelli d’Italia. “È bello dopo tanti sforzi legati a riallacciare i fili di una comune appartenenza, poter oggi -afferma- mettersi al servizio di un progetto ambizioso. Quello di rafforzare e mettere a fattor comune la rete della destra patriottica in Italia e all’estero. Ricreando tra Fratelli d’Italia e il Comitato tricolore la stessa simbiosi che vi fu tra quest’ultimo e il Msi prima e An poi. Come ci insegnò Mirko Tremaglia viviamo e trasmettiamo l’orgoglio di essere italiani, a maggior ragione in un frangente in cui la nostra Patria soffre, drammaticamente, più di ogni Paese nel mondo, per l’aggressione di un nemico invisibile di nome Covid”.