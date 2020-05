Fase 2, Regimenti: «Ridurre Irpef a stipendi di medici e infermieri in prima linea contro il virus»

detrazione dall’Irpef sullo stipendio di Covid-19. È una proposta di buon senso, che premia la dedizione, pagata spesso con la vita, di chi ha operato e continua a farlo ancora oggi, in difficili contesti sanitari e legali, nella lotta alla pandemia». È quanto dichiara l’eurodeputata della Lega Luisa Regimenti, che auspica una «riduzione del carico fiscale a vantaggio di una categoria che non ha lesinato impegno e sacrificio. Pur trovandosi in un ambito lavorativo di forte precarietà, dovuto alla scarsa dotazione dei dispositivi di protezione individuale e a «Unasullo stipendio di medici , infermieri e operatori sanitari impegnati nell’emergenza. È una proposta di buon senso, che premia la dedizione, pagata spesso con la vita, di chi ha operato e continua a farlo ancora oggi, in difficili contesti sanitari e legali, nella lotta alla pandemia». È quanto dichiara l’eurodeputata della, che auspica una «riduzione del carico fiscale a vantaggio di una categoria che non ha lesinato impegno e sacrificio. Pur trovandosi in un ambito lavorativo di forte precarietà, dovuto alla scarsa dotazione dei dispositivi di protezione individuale e a un’azione politica inefficace , subendo inevitabili disagi nella sfera familiare. Seguire magari l’esempio dell’Enpam, l’Ente nazionale di previdenza e assistenza medici, che verserà con propri fondi un’indennità di mille euro a tutti i medici e odontoiatri che svolgono libera professione e che hanno avuto un calo del reddito importante a causa del Covid-19».

Regimenti: «Zingaretti non ha saputo gestire l’emergenza»

«Il taglio dell’Irpef in busta paga è stato proposto dalla Lega in Piemonte e Veneto, quest’ultima unica Regione a non applicare l’addizionale Irpef sulla sanità – sottolinea Regimenti – e spero che l’idea possa essere considerata anche nel resto d’Italia, come nel Lazio, dove il presidente Zingaretti, ancora alle prese con il caso ancora tutto da chiarire delle mascherine “fantasma”, ha dimostrato di non essere in grado di affrontare l’emergenza».

Secondo Regimenti «la possibile detrazione dall’Irpef dovrebbe riguardare anche l’intramoenia, cioè le prestazioni erogate fuori del normale orario di lavoro dai medici di un ospedale, che utilizzano le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell’ospedale stesso a fronte del pagamento da parte del paziente di una tariffa. Un’attività – conclude l’eurodeputata leghista – ora limitata dall’emergenza coronavirus, ma che non ha impedito ai medici di mettersi ugualmente a disposizione dei cittadini».