Lite a sinistra in Toscana. A tre giorni dal fatidico 18 maggio il caos regna sovrano. La bozza del disegno di legge quadro è preoccupante. Le regole per la riapertura delle attività economiche, commerciali e imprenditoriali sono un cappio. Se le categorie protestano e sono sul piede di guerra, a sinistra non mancano divisioni interne. Alle critiche “velate” al governo si aggiungono i bracci di ferro tra sindaci e governatori.

Nardella contro Rossi: noi siamo pronti ma…

Lo dimostra chiaramente l’appello del sindaco di Firenze, Dario Nardella al governatore Enrico Rossi “Il 18 maggio chi apre? A Firenze siamo in una condizione di relativa sicurezza. Ieri solo due contagi”, scrive il primo cittadino su Facebook. “Per questo abbiamo bisogno di risposte chiare dalla Regione Toscana sulla riapertura. Per scongiurare la crisi economica e sociale. Per aiutare cittadini e imprese a ripartire”. La città di Dante è pronta per riaprire ma non sa come. La regione guidata dal governatore dem non ha ancora fatto il suo lavoro.

Tecnicamente la bozza del disegno di legge sul 18 maggio è attaccata frontalmente dalla Confesercenti. “Dopo circa 8300 pagine, la Fase 2 sta diventando un caos normativo. Una condizione resa ancora più difficile dall’arrivo di nuove, pesanti, sanzioni. Che si aggiungono a responsabilità civili e penali. Così per le imprese sarà sempre più complicato riaprire”. Il disegno di legge dovrebbe chiarire il contesto nazionale entro il quale le Regioni devono muoversi per avviare la Fase 2. “Fra linee guida nazionali e competenze regionali la riapertura somiglia sempre più ad un puzzle”, si legge nel comunicato di Confesercenti. “Manca chiarezza, ma non mancano le sanzioni. Tra queste la chiusura forzata delle attività per 30 giorni, intervento che ci sembra troppo severo. Anche in considerazione che la riapertura non sarà solo complessa, ma rischia di vedere abbattersi sulle imprese le differenti valutazioni di Stato e Regioni”.