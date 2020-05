In Alto Adige ricompare lo slogan secessionista “Via da Roma”. FdI: «Tolleranza zero»

Alto Adige è riapparso lo storico slogan secessionista “Francesco Lollobrigida. «Nessuna giustificazione e nessuna tolleranza verso quelle che appaiono autentiche organizzazioni sovversive, autrici la notte scorsa dell’accensione di decine di fuochi non autorizzati sulle montagne dell’Alto Adige con un chiaro messaggio secessionista: Los von Rom (via da Roma). Si approfitta della Inè riapparso lo storico slogan secessionista “ Los von Rom” (“via da Roma”) . In questa occasione, la scritta realizzata con il fuoco sulle montagne altoatesine, è un segno di protesta contro la cosidetta “fase 2” dettata dal governo nazionale; ma è stata accompagnata dalla solita retorica dei messaggi secessionisti e antitaliani. Sulla vicenda è intervenuto il Capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. «Nessuna giustificazione e nessuna tolleranza verso quelle che appaiono autentiche organizzazioni sovversive, autrici la notte scorsa dell’accensione di decine di fuochi non autorizzati sulle montagne dell’Alto Adige con un chiaro messaggio secessionista:(via da Roma). Si approfitta della tensione e dell’emergenza riaccendendo, nel vero senso della parola, focolai di indipendentismo con iniziative organizzate, chiaramente, da una struttura radicata su base provinciale che soffia sul fuoco di messaggi antitaliani, usando rituali già conosciuti in periodi cupi della storia dell’Alto Adige».

In Alto Adige arriva Boccia

Intanto per la giornata di lunedì è attesa la visita a Bolzano del ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, a seguito delle tensioni create dalle rivendicazioni della Provincia di Bolzano in tema di emancipazione integrale dell’Alto Adige dalle politiche di contenimento del virus su base nazionale. Un’ iniziativa sostenuta anche dalle frange più radicali come occasione di “rottura” degli obblighi verso lo Stato. «La Svp e le forze loro alleate condannino e reprimano – chiede Lollobrigida – quelli che a tutti gli effetti appaiono episodi da collocare nell’ambito di una escalation che alimenta un atteggiamento antinazionale che nel passato è sfociato anche nel terrorismo. In Italia non può essere consentito nessun atto di propaganda, sia sui monti che in Consiglio provinciale, in palese contrasto con la Costituzione che è una e indivisibile».

FdI: «Tutelare la dignità del nostro Paese»

Sulla vicenda è intervenuto anche Alessandro Urzì, consigliere della provincia autonoma di Bolzano e Consigliere regionale del Trentino Alto Adige di Fratelli d’Italia. «Sappiamo che nel passato avere scambiato queste manifestazioni per folclore ha autorizzato le frange più radicalizzate ad aumentare il livello delle provocazioni che oggi trovano casa troppo spesso anche nelle sedi istituzionali, in Provincia e Regione. Al governo, con il ministro Boccia in visita a Bolzano proprio domani, lunedì, sono chiesti atti ufficiali a tutela della dignità del nostro Paese. Chi governa la Provincia deve smettere i panni ambigui che nel passato hanno permesso anche di finanziare copiosamente queste aree organizzate antitaliane».