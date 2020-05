Il M5s sta facendo meglio della Ferilli con la pubblicità dei divani. Poltrone e sofà, ma anche strapuntini. Ogni posto è buono per poggiare le terga di qualche grillino. Il deputato di FdI, Giovanni Donzelli ha appena denunciato in un video su Facebook il poltronificio a 5 Stelle. Una denuncia circostanziata, dove si fanno nomi e cognomi dei tanti miracolati grillini. Una lottizzazione scandalosa, che i media hanno silenziato.

Donzelli denuncia il poltronificio grillino

L’ex capo dei grillini in pochi mesi ha piazzato un esercito di 70 fedelissimi dentro ministeri, banche, società partecipate ed enti pubblici. Obiettivo: rafforzare la sua rete di potere. E riconquistare il Movimento. Settanta nomine ad amici degli amici con stipendi, quelli sì, davvero a 5 Stelle. “Altro che tagliarsi lo stipendio. Ipocriti”. Una poltrona agli amici giusti, come Francesco Floro Flores con il quale il ministro Di Maio aveva un vecchio debito di riconoscenza. Sapete per esempio chi sia Carmine America? Ex compagno di scuola di Gigino il bibitaro del San Paolo? In queste ore entrerà nel consiglio d’amministrazione di Leonardo. Stipendio raddoppiato, visto che già viene stipendiato dalla Farnesina (cioè da noi) come consulente di Di Maio.

L’elenco fornito dal deputato di Fratelli d’Italia è lungo. Una lottizzazione in piena regola. La nuova Casta è più ingorda che mai. Buon appetito!