Di Maio s’infuria: “Mai fatto il bibitario. E la Merkel mi stima molto”

La leggenda metropolitana racconta che Luigi Di Maio, da giovane, avesse fatto la gavetta come steward allo stadio. Anzi, come venditore di bevande, un “bibitaro”, in sintesi. Una versione che viene spesso utilizzata dai suoi avversari politici per attaccarlo, ma che il ministro degli Esteri, in una intervista a Maurizio Costanzo, ha smentito categoricamente… a metà, come ironizzava un famoso comico.

Non vendeva bibite ma lavorara come steward in tribuna vip. “Non ho mai venduto le bibite al San Paolo. La foto che gira sul web è una fake news, sebbene lavorassi allo stadio ma in giacca e cravatta perché “accoglievo i vip in tribuna autorità“, ha detto l’esponente dei Cinquestelle. Che poi si è espresso anche sulle sue passioni giovanili, non calcistiche, a quanto pare.

Il titolare della Farnesina, re delle gaffe nazionali e internazionali, ha raccontato a Maurizio Costanzo che il suo idolo era Michael Schumacher. “Ho sempre avuto una grande passione per i motori sono sempre stato appassionato di motorsport e non al calcio. Tifo Napoli, ma da piccolo invece che il calciatore volevo fare il pilota

Sul fronte politico, Di Maio ha invece espresso ammirazione per il presidente americano Donald Trump: “E’ una persona vera, è come la vedete e questo l’apprezzo sempre. Lavora e porta avanti politiche per il bene del suo paese: questo lo percepisci quando porta avanti iniziative che poi si possono condividere o meno. Vuole proteggere gli Stati Uniti ed il popolo americano e questo è molto importante”.

Nel corso dell’intervista di Maurizio Costanzo, Di Maio ha ripetuto una frase che la Cancelliera tedesca gli avrebbe rivolto: “Ho sentito parlare molto bene di lei”. Di buon rapporto ha parlato a proposito di Alessandro Di Battista. “Ho simpatia per lui0, ma non la pensiamo allo stesso modo su tutto”.