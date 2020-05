La palma di più intelligente va senz’altro a chi ha consigliato a Conte di non affiancare più il nome del mese al decreto in gestazione. Evita, quantomeno, di sprofondare nel ridicolo. Scompare perciò aprile, visto che siamo a maggio, ora il decreto è ribattezzato semplicemente «rilancio». Non cambia però il clima di caos politico che finora ha portato la maggioranza a rinviarne da un giorno all’altro l’approvazione. L’ennesima prova di irresponsabilità. Soprattutto perché il decreto è nato per sostenere imprese e famiglie nella fase 2.

Conte: «Sulla sanatoria accordo raggiunto»

Nel governo, però, sono divisi su tutto, a cominciare dalle coperture per finanziare i 55 miliardi di spesa previsti. L’ultimo preconsiglio, quello di ieri, si è interrotto a notte fonda. E c’è chi non esclude che anche oggi sia fumata nera. Nel frattempo, una nota di Palazzo Chigi ha smentito dissapori tra Conte e Di Maio. Tutto va bene madama la marchesa. Persino sulla sanatoria dei migranti irregolari. Anche lì – si legge nel comunicato del governo – tutto fila via liscio come l’olio. La sintesi politica c’è. Spetta ora alla ministra Lamorgese, puntualizza Palazzo Chigi, «il compito di tradurla sul piano tecnico-giuridico». Lo stesso Conte prende posizione favorevole sull’argomento definendolo utile a «spuntare le armi al caporalato e a contrastare il lavoro nero».

Crimi smentisce il premier: «Noi contrari»

Un quadretto idilliaco. Peccato che Vito Crimi lo abbia spazzato in un minuto. «Ritengo che ogni eventuale regolarizzazione debba passare da un contratto di lavoro regolare, e non viceversa», puntualizza il reggente del M5S. Per poi aggiungere: «Una sanatoria di questo tipo avrebbe effetti “morali” devastanti sul Paese». Crimi lo bolla come un «colpo di spugna», che suona beffardo nei confronti degli imprenditori agricoli che non ha fatto ricorso al lavoro nero né al caporalato, fidandosi dello Stato. A maggior ragione, conclude il reggente, «non possiamo voltar loro le spalle proprio adesso e dire “abbiamo scherzato”». A dispetto dell’ottimismo di Palazzo Chigi, la telenovela tra grillini e Conte continua.