Decreto rilancio, 700 pagine incomprensibili: il solito circo di dilettanti allo sbaraglio

L’Italia sta affrontando la crisi economica legata al coronavirus con un aggravante pesantissimo: il governo Conte bis. Le risposte che l’esecutivo ha dato su tutti i fronti, da quello sanitario a quello economico, sono totalmente insufficienti. Anche adesso c’è una confusione enorme sul reale numero dei morti e dei contagiati, per non parlare del caos legato alle mascherine.

Un caos che il governo ha alimentato, perché prima ha fatto dire ai suoi consulenti scientifici che non erano utili, e poi è corso ai ripari ed oggi sono praticamente introvabili. La Fase 2 avrebbe dovuto essere caratterizzata da certezze e aiuti a pioggia e invece assistiamo all’ennesimo balletto di un governo ormai fallito su tutti i fronti, che litiga su redditi di emergenza e sanatorie per immigrati, e non fa nulla per aiutare famiglie e imprese.

Quello che doveva essere il decreto aprile ormai speriamo sia maggio e che non slitti a giugno. Ritardi, bozze, indiscrezioni, riunioni dei ministri convocate e poi sconvocate e perfino membri del governo che si permettono di dire che non era necessario intervenire con risorse a fondo perduto prima, ma che basta farlo ora. Un circo di dilettanti allo sbaraglio che purtroppo guidano l’Italia in questo momento così drammatico.

Bastavano poche cose e chiare

Un testo enorme, 700 pagine di decreto per non scrivere le uniche cose sagge che andavano messe nero su bianco. Bastavano quattro norme semplici e chiare per erogare contributi a fondo perduto soprattutto per le micro aziende. Rinviare una serie di pagamenti e adempimenti; correggere – migliorandolo – il provvedimento sulla liquidità che ha introdotto procedure barocche e raffazzonate che impediscono l’erogazione di prestiti. Garantire l’immediato pagamento per la cassa integrazione e di bonus da aumentare da 600 a 1000 euro.

Invece stanno scrivendo un’enciclopedia di centinaia e centinaia di pagine, incomprensibile e inapplicabile. Non è così che agisce un governo serio. Questo è l’atteggiamento tipico degli usurai e degli estorsori. Il nuovo provvedimento è talmente complesso che sarà inemendabile e incorreggibile. Sappiamo già come andrà a finire. Diranno che l’opposizione ha presentato troppi emendamenti e per questo metteranno l’ennesima fiducia-bavaglio. E chiunque, anche dai massimi vertici delle istituzioni, dovesse per l’ennesima volta avallare certe decisioni sarebbe responsabile del definitivo declino della nostra democrazia.