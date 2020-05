De Luca termina la conferenza e se ne va: giornalisti infuriati (video)

“Dopo l’intervento del governatore – prosegue la nota – alla prima domanda dei giornalisti, per problemi audio De Luca si è alzato ed è andato via senza alcuna forma di rispetto nei confronti di chi stava parlando e degli altri colleghi che si erano prenotati. A questa videoconferenza si era arrivati dopo settimane di trattative durante le quali Ordine, sindacato e numerosi giornalisti avevano chiesto di poter fare, dopo quasi tre mesi, domande dirette al presidente De Luca”.

La replica della Regione Campania

Con una nota l’Ufficio stampa della Regione Campania risponde “al comunicato dell’Ordine dei Giornalisti e del Sindacato Unitario dei Giornalisti, che usa affermazioni del tutto false (‘alla prima domanda il Presidente De Luca si è alzato e se n’è andato’)”.

“Altro che mancanza di rispetto – si legge nella nota – se poi si vuole alimentare e avallare una facile e inutile polemica, Sindacato e Ordine sono liberi di farlo, e se ne assumono la responsabilità. Il sistema della videoconferenza, al di là dell’improvviso aumento dei collegamenti che si è verificato non appena inviato il link, e che ha raddoppiato il numero degli accreditati, era perfettamente funzionante prima e durante la conferenza. In ogni caso una relazione tecnica interna spiegherà cosa è successo, che sicuramente non può essere imputato alla volontà di chi ha organizzato la videoconferenza. Come sempre, organizzeremo altri incontri stampa, anche nei prossimi giorni, per cancellare questo imprevisto inconveniente tecnico”.

Il video conferma l’avaria ma anche la “fuga” del presidente

Il video in basso, in cui De Luca parla ai giornalisti, lo stesso pubblicato sul profilo Fb della Regione, dimostra che un primo tentativo di far fare le domande era stato fatto (con Gianni Ambrosino, di Canale 21), ma per problemi tecnici la voce non si sente. Il presidente De Luca, non sentendo arrivare le domande, dopo qualche manciata di secondi chiude la conferenza stampa, forse realmente inconsapevole dei problemi tecnici. Ma non attendere la risoluzione dell’avaria, non causata dai giornalisti ma dagli apparati della Regione (come da ammissione dell’ufficio stampa) è stato un atteggiamento ancora una volta superficiale e politicamente arrogante. In linea con quanto fatto negli ultimi tempi dal premier Conte.