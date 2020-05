L’ultima trovata della impresentabile maggioranza di governo riguarda il futuro sindaco di Roma: M5S e Pd stanno pensando di far scendere addirittura in campo Giuseppe Conte. L’indiscrezione si legge su Il Tempo.it e potrebbe rivelarsi una mossa ardita per imbrigliare l’attuale premier e al tempo stesso unire le forze a Roma, scongiurando il pericolo di una candidatura bis per Virginia Raggi.

La carta Giuseppe Conte a Roma potrebbe rappresentare una via d’uscita per un malandato governo che rischia di restare imbrigliato dai contraccolpi della crisi economica. “La partita di Matteo Renzi – scrive Il Tempo.it – penalizzato dalla ripresa del Pd e di Forza Italia da un lato e dal tatticismo senza consenso dall’altro, e quella che si giocherà nel M5S che dovrà giungere a un assetto stabile dopo questi mesi affidati alla guida di Vito Crimi, rischiano di far traballare Palazzo Chigi. Ecco perché tra poco più di un anno il Campidoglio potrebbe essere una via d’uscita di lusso per Giuseppe Conte e per i partiti che lo sostengono. Le elezioni per il dopo Raggi, previste fra tredici mesi, sono un’occasione imperdibile”.

Togliendo di mezzo le ambizioni di Conte, si aprirebbe per un uomo del Pd la strada a Palazzo Chigi. Non solo: una candidatura così “pesante” potrebbe salvare il Movimento 5Stelle dal naufragio cui sicuramente andrebbe incontro puntando su Virginia Raggi. Al tempo stesso potrebbe impensierire il centrodestra, dove non ci sono big pronti a impegnarsi nel duello capitolino. Sicuramente non ci pensa Giorgia Meloni, mentre la Lega a livello romano non è ancora così radicata da poter proporre un candidato di livello. Secondo Il Tempo.it l’idea circola più tra i Cinqustelle che tra i corridoi del Nazareno. Ma intanto la possibilità esiste, e potrebbe alla lunga rivelarsi una tattica utile a frenare le ambizioni dell’incapace Raggi. Staremo a vedere.