Conte? Prenda esempio da Praga. Il caso virtuoso della piccola Repubblica Ceca

Il caso della piccola Repubblica Ceca dovrebbe far riflettere il nostro governo di inadeguati e incapaci. Un po’ di dati, tanto per chiarire i termini del problema e stabilire un confronto. La Repubblica Ceca ha poco più di dieci milioni di abitanti. A oggi i decessi da coronavirus sono stati 296, i contagiati 8.455, i guariti 5.422, i casi attivi ancora oggi 2.737. Cifre che, anche fatte le debite proporzioni, sono lontanissime da quelle italiane. Insomma, Praga ha reagito circa 20 volte meglio rispetto a Roma.

La Repubblica Ceca ha gestito l’emergenza seriamente

Eppure il coronavirus ha imperversato anche lì, come in tutta Europa, solo che è stato gestito in maniera più seria rispetto all’Italia. Non c’è stato il circo mediatico a cui abbiamo assistito e stiamo assistendo in Italia, ma una politica concreta del fare e non del promettere senza mantenere. Il presidente è una vecchia conoscenza, Milos Zeman, un esponente della vecchia guardia statalista, qualità che però in questo caso si è rivelata una risorsa.

Quando lo Stato fa lo Stato

In Repubblica Ceca, infatti, lo Stato ha fatto lo Stato, aiutando e proteggendo i cittadini. In Italia lo Stato invece ha messo agli arresti domiciliari 60 milioni di persone, devastando l’economia e riducendo sul lastrico milioni di famiglie. Vessando i cittadini con multe sproporzionate e dando la caccia al runner. Ora poi è anche impossibile manifestare in piazza perché si scatena la repressione poliziesca. Nessuno spiegamento di forze però contro gli spacciatori.

I soldi ai cechi arrivati dopo tre giorni

In Repubblica Ceca invece il governo ha preso le cose subito con serietà. Come prima cosa sono stati costruiti o realizzati in pochissimi giorni due ospedali destinati esclusivamente al Covid, di cui uno a Praga. E tutti i contagiati sono stati direttamente mandati lì, senza passare dagli ospedali. Lo Stato poi ha quotidianamente informato i cittadini di tutto quello che stava succedendo, e indicando i comportamenti da adottare, con la massima tranquillità. Certo, c’è stato anche lì il lockdown, ma tutti quelli che ne sono stati danneggiati sono stati rifusi dopo tre giorni. Cioè, la gente ha avuto i soldi dopo tre giorni.

In Italia gli aiuti ancora non si vedono

In Italia ancora non si vedono, se non in piccoli casi non significativi. La riapertura da noi avverrà navigando a vista, i decreti non escono e comunque sono incomprensibili ai più. La bagarre che si è scatenata sui mass media ha disorientato gli italiani. Addirittura il capo della Protezione civile Borrelli ha detto nelle sue conferenze delle 18 che le mascherine erano inutili, e solo perché noi non eravamo riusciti a procurarcele, e ancora mancano. Per non parlare del caso-Lazio. Una vergogna indicibile.

A marzo arrivati sette Antonov carichi di Dpi

In Repubblica Ceca ecco come hanno fatto. All’inizio della crisi Milos Zeman ha chiamato il suo compagno Xi Jinpin e ha chiesto aiuto. Verso metà marzo sono arrivati a Praga i primi sette Antonov (enormi aerei ex sovietici dove caricavano anche i carri armati, ndr) pieni di dispositivi sanitari. Poi ne sono arrivati due a settimana. Nel frattempo, lo Stato ha chiesto ai cittadini che sapessero cucire di iniziare a fabbricare mascherine e semmai di distribuirle ai suoi vicini. Adesso le distribuiscono per strada a chiunque ne abbia bisogno.

In Repubblica Ceca mascherine distribuite gratuitamente

I poliziotti, anziché dare la caccia ai cittadini come in Italia, hanno aiutato la popolazione. Sì, perché in Repubblica Ceca lo Stato non è nemico e persecutore del popolo come qui da noi. E le cifre del contagio dimostrano la qualità differente dell’intervento. Ora la situazione è quasi tornata alla normalità in Repubblica Ceca, mentre da noi si istituiscono ancora “zone rosse”.

Riteniamo che il governo italiano anche in questa drammatica emergenza si sia comportato come peggio non poteva, sbagliando tutto quello che poteva per sbagliare, e non solo per incapacità ma soprattutto per arroganza e presunzione. Alla luce di tutto questo. ci auguriamo che la nostra classe politica risponda nei tribunali dei danni fin qui causati.