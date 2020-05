Chissà se Conte riuscirà a comprendere che l’incantesimo ormai è finito. Che le sue sceneggiate hanno stancato il popolo italiano. La partita del premier finirà malamente se l’unica cosa che i suoi patetici fan è strillare contro chi ieri si è tolto la mascherina come gesto di ribellione. Invece chi giorni fa voleva accoppare il presidente Fontana sotto la regione Lombardia è un gentiluomo.

Nelle piazze si grida libertà e Conte si tappa le orecchie. O finge di non sentire. Gli italiani urlano “traditori”, “abusivi”, invocano libertà. Sono tutti impazziti? Li volete sanzionare per gli assembramenti non graditi al regime? Sai che gliene frega a tutta quella gente davvero infuriata…

Conte, stop alle sceneggiate

Li ricominci a guardare i sondaggi, il premier cicisbeo. Va giù e perde sei punti in poche settimane, e a tutti noi ci tocca persino il destino di essere sfottuti dalla Grecia. Troppe sceneggiate e sciocchezze dagli incapaci ministri di Conte. Azzolina sulla scuola; Bonafede sulla giustizia; Bellanova con le sanatorie; e Boccia contro il popolo… A occhio e croce non era solo Toninelli il problema di una classe dirigente inetta, inadeguata a governare una grande Nazione.

Si rassegni, il presidente Conte. La protesta sociale divampa. E vedrà i numeri enormi il prossimo 4 luglio, alla grande manifestazione popolare promossa dal centrodestra. Ci sarà l’Italia a Roma.