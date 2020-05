“Ci vediamo all’inferno”. La gaffe di Papa Bergoglio col ragazzo autistico (video)

Forse scherzava, ma di sicuro quella battuta finale è stata infelice. Dall’altro lato del telefono, c’era un ragazzo autistico. E il gelo. «Allora ci rivedremo all’inferno», ha detto Papa Bergoglio al un ragazzo affetto da una patologia riconducibile all’autismo e alla sua mamma,al termine di una telefonata ad una famiglia di Caravaggio.

Una gaffe, non la prima di Francesco, che spesso prova ad essere spiritoso e non sortisce il risultato sperato.

Il Papa aveva ricevito una lettera dalla famiglia in cui gli spiegavano le difficoltà vissute per colpa del Coronavirus. La mamma del giovane, al termine della telefonata, ha ringraziato tanto il Pontefice promettemdogli che avrebbe pregato per lui, anche se non aveva bisogno perché “lei è già Santo” .

«Allora ci rivedremo all’inferno», ha detto Francesco, destando meraviglia nella signora.

Ecco il video realizzato da uno dei familiari e poi pubblicato dalla Provincia di Cremona.