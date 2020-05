«Matrimonio omosessuale» e «aborto» come indizi del «potere spirituale dell’Anticristo». Le parole di Benedetto XVI, il mai dimenticato Papa Ratzinger che dall’11 febbraio 2013, giorno della rinuncia al pontificato, vive ritirato nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano, sembrano destinate a far discutere. Si tratta di concetti contenuti all’interno di una biografia – Ein Lieben – scritta dal giornalista Peter Seewald,che esce domani in lingua tedesca. In lingua inglese e in italiano uscirà il prossimo autunno. Un testo molto atteso, soprattutto per le parole che il Papa emerito dice. A rilanciarle, il sito americano conservatore LifeSiteNews, lo stesso, ha spiegato Repubblica che ne ha dato notizia, che in questi mesi ha diffuso le parole contro Papa Francesco dell’ex-nunzio a Washington Carlo Maria Viganò.

Domani esce Ein Lieben, la biografia di Benedetto XVI

Le riflessioni di Benedetto XVI si traducono in una cruda analisi della società moderna. «Cento anni fa – afferma infatti il Papa emerito – tutti avrebbero considerato assurdo parlare di un matrimonio omosessuale. Mentre oggi, si è scomunicati dalla società se ci si oppone. E lo stesso – aggiunge – vale per l’aborto e la creazione di esseri umani in laboratorio». E questo perché «la società moderna è nel mezzo della formulazione di un credo anticristiano» E «se uno si oppone», ricorda Ratzinger, «viene punito dalla società con la scomunica». Da qui la necessità di pregare per aiutare la Chiesa universale «a resistere». Nell’appendice intitolata “Le ultime domande a Benedetto XVI“, Ratzinger parla anche delle resistenze ricevute durante il suo pontificato da parte della Curia romana. «I blocchi – ricorda – venivano più dall’esterno che dalla Curia. Non volevo semplicemente promuovere la purificazione nel piccolo mondo della Curia, ma della Chiesa nel suo insieme».

Nel conclave che elesse Ratzinger, Martini si schierò con Bergoglio

Nel frattempo, gli eventi hanno dimostrato «che la crisi della fede ha portato anche a una crisi dell’esistenza cristiana». Questo, continua, è ciò che il «Papa deve avere davanti ai suoi occhi». Una visione che Ratzinger ha tenuto ben presente sin dall’inizio del suo Pontificato, nel 2005, quando chiese la forza per non fuggire dai lupi. Ma questi, spiega, non sono i nemici interni o lo scandalo Vatileaks, ma «nella dittatura mondiale di ideologie apparentemente umanistiche, contraddicendo le quali si resta esclusi dal consenso sociale di fondo». Il Papa emerito fa esplicito riferimento all’«ideologia relativista», che «tende ad escludere chi ha una concezione diversa da quella dominante». È lì che si annida «l’inganno religioso supremo», cioè «quello dell’Anticristo». È l’uomo che «si glorifica al posto di Dio e del suo Messia». Nel libro Seewald racconta anche del conclave che ha eletto Ratzinger. Una parte votò per lui, un’altra per Bergoglio. Per quest’ultimo votò il cardinale Carlo Maria Martini che, secondo quando ricostruisce Seewald, non si spese mai per Ratzinger.