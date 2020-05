Champions league al centro dell’attenzione dei dirigenti Uefa. Che in stretto contatto con i club dell’Eca stanno valutando i possibili scenari. Con le relative date. In Italia si attende e si spera per il via libera alla ripartenza del campionato. A livello continentale l’Uefa vuol portare a termine entro agosto la stagione delle Coppe europee. E proprio per quanto riguarda la Champions League, nelle ultime ore sta prendendo corpo un’ipotesi che prevede il ritorno degli ottavi di finale fra il 7 e l’8 agosto. In quelle date dovranno scendere in campo Juventus e Napoli impegnate rispettivamente contro Lione e Barcellona. I successivi turni di quarti di finale – dove l’Atalanta risulta già qualificata – secondo quanto si apprende sarebbero da disputare solo in gara secca e su un campo neutro nei giorni fra il 13 e il 14 agosto. Infine si giocherebbero ad Instambul sia le semifinali sia la finale. Tutte ipotesi perché, in ogni caso, è ancora possibile decidere diversamente. La scelta definitiva è infatti attesa non prima del 17 giugno, giorno nel quale si riunirà il Comitato Esecutivo Uefa che darà il via libera al completamento della Champions league 2020. Sperando che il virus non torni a fare capolino anche sui campi di calcio.