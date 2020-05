Catastrofe Zingaretti, da governatore del Lazio vuol fare il primo della classe perché è quello che vuol contare di più al governo. Ma solo propaganda e niente quattrini, aziende e dipendenti restano alla canna del gas e lui si bea con lettere che fanno imbestialire e dichiarazioni ancora peggio.

Storie di imprenditori che cominciano a piovere da ogni parte d’Italia in redazione. A partire dalla regione della Capitale, dove non c’è solo l’incredibile scandalo delle mascherine; dove non ci sono come in Lombardia i reparti Covid nelle Rsa ma lì indagano e qui no; ma c’è anche una pessima gestione dell’economia.

Zingaretti, una catastrofe i suoi provvedimenti

Hanno illuso una montagna di gente che adesso si incazza veramente. Hai un ristorante a Trevignano in provincia di Roma, come racconta Ferdinando Parisella. E siccome sei una persona seria ti preoccupi di che fine fanno i tuoi dipendenti. Senti alla televisione che c’è la cassa integrazione, presenti la domanda.