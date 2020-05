“Tra una rissa e l’altra non abbiamo capito quanti fondi pubblici sono stati stanziati per la ricerca del vaccino. Che risolve davvero il problema coronavirus. Qualcuno lo sa?”. E’ l’ultimo tweet polemico di Capitano Ultimo. Il colonnello Sergio De Caprio fa una domanda lecita. In mezzo alla confusione dei decreti Conte non si parla di soldi per la ricerca finalizzata al vaccino anti Covid-19. Non c’è traccia di impegni economici del governo. Oltre un mese fa qualche sparuta notizia su ipotetici finanziamenti della Ue. Bruxelles avrebbe offerto fino a 80 milioni di sostegno finanziario a CureVac. Guarda caso un’impresa tedesca. Per potenziare lo sviluppo e la produzione di un vaccino contro il Coronavirus in Europa.

Capitano Ultimo: i soldi per il vaccino?

Sempre a marzo la Cepi, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations ha lanciato un appello. Per raccogliere 2 miliardi di dollari in nuovi finanziamenti per il vaccino. “È sempre più chiaro che le misure di contenimento possono solo rallentare la sua diffusione. E il virus sta entrando in una fase di minaccia senza precedenti”, osservava l’amministratore delegato. E in Italia?

Nel giorno in cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità ammette che solo un vaccino potrà interrompere la trasmissione del coronavirus, dall’Italia arriva la speranza di una scopertaa in tempi rapidi. L’azienda italiana Advent Irbm di Pomezia e lo Jenner Institute della Oxford University hanno annunciato che inizieranno a fine aprile in Inghilterra i test accelerati. Su 550 volontari sani. Normalmente i tempi medi per arrivare ad immettere un vaccino sul mercato sono di 2-3 anni. Ma, a fronte dell’esigenza di arrivare quanto prima ad una soluzione, l’azienda di Pomezia ha deciso. Passare direttamente alla fase di sperimentazione clinica sull’uomo. Ritenendo sufficientemente testata la non tossicità e l’efficacia del vaccino sulla base dei risultati di laboratorio ottenuti e definiti particolarmente buoni”. Ma quanti soldi sono stati stanziati? Qualcuno dovrebbe rispondere al Capitano Ultimo.