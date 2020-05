Calenda si scatena: «La guardia civica va bene in Venezuela. L’avesse fatto Salvini…» (video)

Pesantissimo, senza freni, Carlo Calenda. “La guardia civica va bene per il Venezuela. Tridico non ci ha inondato di soldi, Boccia non ha speso 1 euro dei fondi europei e Arcuri ha fallito. Messaggi paternalistici da questi 3 incapaci sono inaccettabili. Fate il vostro lavoro. Gli italiani hanno fatto il loro”. E’ la “dedica” di Carlo Calenda su Twitter ai disastri del governo. Un giudizio spietato del leader di Azione che da tempo è uno dei più determinati detrattori delle balle raccontate dal governo. Il giudizio dell’ultima follia messa in cantiere con gli accompagnatori civici – che ha fatto tuonare il centrodestra tutto – manda fuori di sé anche Calenda.

Il proseguimento del tweet è tutto un programma. Aggiunge Calenda: “Lo avesse proposto Salvini sareste tutti in piazza. Sardine comprese. Avete perso ogni oggettività e ritegno”, aggiunge in un altro tweet il leader di Azione. L’eurodeputato ne ha avute per tutti. In questi mesi, sia in tv che sui canali social, si è lanciato in giudizi privi di freni inibitori. Definì tronfia retorica la comunicazione di Conte. “Lo detesto”, scrisse. “Azzolina? Imbarazzante. Di Maio? Meglio tenerlo lontano da ogni attività operativa”, scrisse. Ora con lo stile da comunismo venezuelano degli accompagnatori per la Fase 2 Calenda rompe gli argini.

“Persone senza né arte né parte, reclutate non si sa in base a quale criterio; sulla base di norme poco chiare di cui nessun sa nulla, dovrebbero dire agli italiani cosa fare o cosa no?”, attacca a palle incatenate. “Tre buffoni” , apostrofa ancora Tridico, Arcuri e Boccia. Non fanno il loro lavoro ma dicono agli italiani cosa devono fare. Ma non vi siete stancati? Non può accadere in un paese democratico”. Se è stanco lui figuriamoci noi, che da una vita denunciamo balle, bugie, malefatte e sovvertimento delle regole democratiche.