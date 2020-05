I sondaggi sono impietosi verso governo e sinistre. Se ne rende conto da sinistra anche Carlo Calenda, che in uno dei suoi sfoghi social su Twitter cinguetta auto-ironico: «Ai miei quando si esaltano ricordo sempre che siamo 13-15 punti sotto Crimi e Di Maio»… Poi aggiunge sarcastico: «È una battaglia tra poveri praticamente…». Una battuta riuscita, quella del leader del giovane movimento, che l’ex Pd rilancia anche in veste di ospite di Un giorno da pecora. Quando, commentando gli ultimi sondaggi che parlano di un sorpasso del suo partito Azione (2,5%) rispetto a Iv di Matteo Renzi (2,2%), sentenzia scherzosamente sui posti da fanalino di coda, ironizzando sulla lotta all’ultima dichiarazione per evitare di sprofondare nella zona retrocessione.

Calenda show su Twitter: “Azione avanti IV? Una guerra tra poveri”…

Del resto, si sa, Calenda sa essere autocritico almeno quanto auto-ironico. Ma non che affievolisca il colpo quando si tratta di commentare avversari e nemici interni. Solo recentemente, nelle ultime settimane, il numero uno di Azione ha avuto una parolina sferzante per tutti. Bollando a suon di epiteti lapidari, dal premier in giù, tutti i membri dell’esecutivo. O quasi. «Conte? Retorico. Azzolina? Imbarazzante. Di Maio? Meglio tenerlo lontano». E su twitter va in onda un vero Carlo Calenda show, che ha inasprito la sua sceneggiatura “sdrammatica” proprio nei giorni del Dl liquidità approvato dall’ultimo Cdm. Quando, appunto, l’eurodeputato e leader di Azione, partendo da alcune “considerazioni” sul Dl liquidità, si è prodotto in una serie di giudizi senza nessuna metafora su governo e colleghi parlamentari. “Questo decreto contiene invece misure adeguate se funzionano. Lo vedremo subito”, chiarisce subito l’ex ministro.