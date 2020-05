Calcio e via. Stavolta riparte davvero. Ecco quindi il calendario per tutti gli appassionati in astinenza forzata. Dall’incontro governo, Lega, Figc è infatti arrivata la decisione di riprendere. Con la novità che si ricomincia non con il Campionato, ma con la Coppa Italia il prossimo 13 giugno. Calcio e via, quindi, perché una settimana dopo, sabato 20 e domenica 21 giugno, sarà la volta della Serie A con i recuperi della 25esima giornata. Di seguito vi proponiamo il calendario con quelle che dovrebbero essere, salvo prossime modifiche, le nuove date di Serie A e Coppa Italia. Si comincia sabato 13 giugno con Juventus–Milan (semifinale di ritorno, andata 1-1) alle 20,45. Domenica 14 giugno è la volta di Napoli–Inter (semifinale di ritorno, andata 1-0). Mercoledì 17 giugno si giocherà la finale della Coppa Italia tra le due squadre che hanno superato il turno.

Calcio e via: ecco la serie A

Sabato 20-domenica 21 giugno ritorna la Serie A con i recuperi della 25^ giornata: Atalanta-Sassuolo; Inter-Sampdoria; Torino-Parma; Verona-Cagliari.

Martedì 23-mercoledì 24 giugno si giocherà la 27^ giornata:

ATALANTA-LAZIO; BOLOGNA-JUVENTUS; FIORENTINA-BRESCIA; GENOA-PARMA; INTER-SASSUOLO; LECCE-MILAN; ROMA-SAMPDORIA; SPAL-CAGLIARI; TORINO-UDINESE; VERONA-NAPOLI.

Sabato 27-domenica 28 giugno: 28^ giornata:

BRESCIA-GENOA; CAGLIARI-TORINO; JUVENTUS-LECCE; LAZIO-FIORENTINA; MILAN-ROMA; NAPOLI-SPAL; PARMA-INTER; SAMPDORIA-BOLOGNA; SASSUOLO-VERONA; UDINESE-ATALANTA

Martedì 30 giugno-mercoledì 1 luglio: 29^ giornata:

ATALANTA-NAPOLI; BOLOGNA-CAGLIARI; FIORENTINA-SASSUOLO; GENOA-JUVENTUS; INTER-BRESCIA; LECCE-SAMPDORIA; ROMA-UDINESE; SPAL-MILAN; TORINO-LAZIO; VERONA-PARMA

Sabato 4-domenica 5 luglio: 30^ giornata

BRESCIA-VERONA; CAGLIARI-ATALANTA; INTER-BOLOGNA; JUVENTUS-TORINO; LAZIO-MILAN; NAPOLI-ROMA; PARMA-FIORENTINA; SAMPDORIA-SPAL; SASSUOLO-LECCE; UDINESE-GENOA

Martedì 7-mercoledì 8 luglio: 31^ giornata

ATALANTA-SAMPDORIA; BOLOGNA-SASSUOLO; FIORENTINA-CAGLIARI; GENOA-NAPOLI; LECCE-LAZIO; MILAN-JUVENTUS; ROMA-PARMA; SPAL-UDINESE; TORINO-BRESCIA; VERONA-INTER

Sabato 11-domenica 12 luglio: 32^ giornata

BRESCIA-ROMA; CAGLIARI-LECCE; FIORENTINA-VERONA; GENOA-SPAL; INTER-TORINO; JUVENTUS-ATALANTA; LAZIO-SASSUOLO; NAPOLI-MILAN; PARMA-BOLOGNA; UDINESE-SAMPDORIA

Martedì 14-mercoledì 15 luglio: 33^ giornata

ATALANTA-BRESCIA; BOLOGNA-NAPOLI; LECCE-FIORENTINA; MILAN-PARMA; ROMA-VERONA; SAMPDORIA-CAGLIARI; SASSUOLO-JUVENTUS; SPAL-INTER; TORINO-GENOA; UDINESE-LAZIO

Sabato 18-domenica 19 luglio: 34^ giornata

BRESCIA-SPAL; CAGLIARI-SASSUOLO; FIORENTINA-TORINO; GENOA-LECCE; JUVENTUS-LAZIO; MILAN-BOLOGNA; NAPOLI-UDINESE; PARMA-SAMPDORIA; ROMA-INTER; VERONA-ATALANT

Martedì 21-mercoledì 22 luglio: 35^ giornata

ATALANTA-BOLOGNA; INTER-FIORENTINA; LAZIO-CAGLIARI; LECCE-BRESCIA; PARMA-NAPOLI; SAMPDORIA-GENOA; SASSUOLO-MILAN; SPAL-ROMA; TORINO-VERONA; UDINESE-JUVENTUS

Sabato 25-domenica 26 luglio: 36^ giornata

BOLOGNA-LECCE; BRESCIA-PARMA; CAGLIARI-UDINESE; GENOA-INTER; JUVENTUS-SAMPDORIA; MILAN-ATALANTA; NAPOLI-SASSUOLO; ROMA-FIORENTINA; SPAL-TORINO; VERONA-LAZIO

Martedì 28-mercoledì 29 luglio: 37^ giornata

CAGLIARI-JUVENTUS; FIORENTINA-BOLOGNA; INTER-NAPOLI; LAZIO-BRESCIA; PARMA-ATALANTA; SAMPDORIA-MILAN; SASSUOLO-GENOA; TORINO-ROMA; UDINESE-LECCE; VERONA-SPAL

Sabato 1-domenica 2 agosto: 38^ giornata

ATALANTA-INTER; BOLOGNA TORINO; BRESCIA-SAMPDORIA; GENOA-VERONA; JUVENTUS-ROMA; LECCE-PARMA; MILAN-CAGLIARI; NAPOLI-LAZIO; SASSUOLO-UDINESE; SPAL-FIORENTINA.