Bundesliga stavolta riparte davvero. Due mesi di stop e via, si ricomincia. Il calcio tedesco, mentre da noi ancora non si capisce cosa accadrà, ingrana la marcia e riparte con un derby di tutto rispetto: Borussia Dortmund e Shalke 04. Diretta televisiva (Sky calcio) assicurata per i tifosi e per i milioni di calciomorenti in crisi d’astinenza. Domani, domenica, alle 18 scenderà in campo il Bayern Monaco capolista che a Berlino affronterà l’Union. La classifica attualmente in essere vede il Bayern Monaco primo a quota 55 punti seguito proprio dal Borussia Dortmund secondo a 51. Terzo è il Lipsia, a 50, quarto il B. Mönchengladbach a 49.

Le partite della Bundesliga, ovviamente, si svolgeranno nelle atmosfere non certo favorevoli degli stadi chiusi al pubblico, con spettatori solo le riserve e i pochi addetti per ogni squadra. Sarà proprio questa la condizione cui dovranno celermente abituarsi i tifosi e i calciatori di tutta Europa. Tuttavia altro modo non c’era né ci sarebbe stato per riuscire a portare a termine le competizioni nazionali e, soprattutto, le coppe continentali. I responsabili della Bundesliga hanno già chiarito che il loro obiettivo è quello di riuscire a chiudere il torneo entro la fine di giugno. E per raggiungerlo e completare così le restanti nove giornate di calendario hanno dovuto inserire solo due turni infrasettimanali.