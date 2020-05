Forza Italia non entrerà mai in questa maggioranza di governo. “Ho letto sulla stampa cose che non corrispondono alla verità. Noi non sosterremo mai questo governo delle sinistre…”. A Silvio Berlusconi non sarebbero affatto piaciuti i retroscena apparsi ieri sulla stampa, che parlavano di un possibile sostegno di Fi alla maggioranza che supporta Conte.

In video conferenza con i coordinatori regionali azzurri il Cav, raccontano, ne avrebbe approfittato per smentire le indiscrezioni che parlano di un suo soccorso all’attuale maggioranza. La linea di Fi, insomma, non cambia: per l’ex premier un conto è la collaborazione istituzionale nell’emergenza, che il partito azzurro ha garantito dal primo giorno e continuerà ad assicurare, un altro conto è un sostegno politico al presidente Conte e al suo governo, per il quale non vi sono e non vi saranno mai le condizioni. Per Berlusconi l’atteggiamento di Fi è quello di un’opposizione responsabile, che non cessa di essere opposizione. “Noi siamo molto critici nei confronti del governo e di come Conte sta gestendo la fase due, soprattutto per quanto riguarda l’emergenza economica e le difficoltà in cui si trovano cittadini e imprese”, avrebbe detto il leader azzurro.

Un chiarimento che arriva mentre Matteo Renzi insiste nella sua linea di attacco al governo Conte: “Noi di Italia Viva – scrive su Fb – insisteremo a fare proposte, non polemiche. Se si sceglie la strada della politica, noi ci siamo. Se si sceglie la strada del populismo, faranno a meno di noi”. E torna a chiedere riaperture in sicurezza: “Adesso chiediamo con forza attenzione alla scuola, ai minori, al sociale. E insistiamo sulle riaperture in sicurezza, senza ulteriori ritardi. Ogni settimana che passa perdiamo 10 miliardi euro e regaliamo quote di mercato ai grandi player della distribuzione online e alle aziende nostre concorrenti di Spagna, Germania, Francia che non hanno mai chiuso. L’Italia può farcela ma dobbiamo ripartire, tutti insieme”.