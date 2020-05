Bellanova: «La Fornero è una grande persona. Se mi paragonate a Salvini mi fate del male»

Dal ministro Teresa Bellanova piovono schiaffi agli italiani. Oltre che lacrime. Di “madonne” lacrimanti siamo circondati , dal governo Monti ad oggi. In primis fu il ministro del lavoro Elsa Fornero. Oggi tocca piagnucolare alla sua emula renziana. E infatti è la prima cosa che chiedono al ministro delle Politiche agricole alimentari, ospite di 24 Mattino su Radio 24: il paragone tra le due commozioni: quella della Fornero dopo avere messo nei guai una gran fetta di italiani con la sua legge sulle pensioni; e quella sua – della Bellanova – durante la presentazione del Dl Rilancio con la sanatoria degli immigrati. Peccato che – in entrambi i casi – queste lacrime non sono per gli italiani.

La Bellanova risponde che si sente addirittura onorata del confronto: “Elsa Fornero è una grande persona”, risponde. Poi, senza un perché, senza una domanda che presupponga l’attacco diretto al leader della Lega, aggiunge. “Il confronto con Salvini, quello sì che mi avrebbe fatto davvero molto male”. Siamo alla scomunica. Si parlava di lacrime, tra l’altro. Risposta poco pertinente e linguaggio politico grezzo.

La “scomunica” della Bellanova

Prosegue la renziana:”La professoressa Fornero è una persona di grande competenza e di grande professionalità che io rispetto; e con la quale, su alcune questioni, la pensiamo in mondo diverso”. Ma non è il confronto con la professoressa Fornero che mi imbarazza, mi avrebbe imbarazzato molto un confronto con Salvini”. Evocare sempre Salvini mentre si parla di altro sta diventando una regola della grammatica politica della sinistra francamente imbarazzante. E offensiva verso una buona parte degli italiani. Che non sono necessariamente quelli che si riconoscono nel centrodestra, sponda Salvini.

Si tratta degli italiani rimasti senza pensione e senza stipendio per via della “grande persona” Fornero. Quegli italiani – disoccupati, imprenditori sull’orlo della chiusura e famiglia disagiate – per i quali il domani è un’incognita. E per i quali non piange nessuno; per i quali nessuno versa una lacrima. Tantomeno la Bellanova. Essere dalla loro parte non è di moda nel trend di governo. Vale la scomunica. Risponde un utente Fb: “Non avevamo dubbi che fosse un’ammiratrice della Fornero. Mai stato leghista, ma se dovessi scegliere preferirei Salvini alla Fornero”. “Lasci perdere Salvini – scrive un altro sulla pagina Fb di Italia Viva- la dfornero non è stata un esempio edificante per la politica italiaina…”.