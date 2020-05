Bagnai: «Ma quale 500 miliardi a fondo perduto. Ecco la trappola franco-tedesca che Conte nasconde»

«Vittoria. Tutti i giornali ci informano che l’Italia, a un tavolo a cui non ha partecipato, avrebbe ottenuto dall’Europa 500 miliardi a fondo perduto. Come ha specificato il presidente Conte. Cioè non andrebbero restituito. Questo sarebbe il meccanismo del cosiddetto Recovery Fund. Ma le cose stanno veramente così? Non tanto». Il responsabile economico della Lega, Alberto Bagnai in un video pubblicato sui social spiega punto per punto perché Conte ha mentito.

Bagnai: «Ecco la trappola franco-tedesca»

Il fondo, spiega Bagnai, «è una struttura che prende soldi da qualcuno e li da a qualcun altro. In questo caso l’European Recovery Found dovrebbe rastrellare soldi sul mercato per poi darli agli Stati. Ma il mercato naturalmente i soldi li vorrà indietro. I risparmiatori non elargiscono i loro risparmi con donazioni. fanno degli investimenti e vogliono veder capitalizzare gli interessi. Chi glieli ridarà? Glieli darete voi. Come? La proposta franco-tedesca è molto esplicita: attraverso nuove tasse che confluiranno nel bilancio europeo. Ci sarebbero altre soluzioni senza passare da nuove tasse? Certo che ci sono. Dovrebbe intervenire la Banca Centrale Europea sostenendo massicciamente e più di quanto ha già fatto o promesso le emissioni di titoli di Stato degli stati membri. Ma perché allora questa soluzione non viene portata avanti in sede europea? Perché lo scopo di Francia a Germania è quello di voler aumentare il volume del bilancio europeo. Per salvare noi? No, per salvare loro. Ed anche questo è scritto nella proposta. Lo scopo è quello di avere un bilancio che sia sufficientemente capiente da sostenere la “transizione verde”. Vuol dire far transitare l’industria automobilistica franco-tedesca da motori a combustione ai motori elettrici per garantire la sopravvivenza della Volkswagen e della Peugeot. Quindi con il ricatto della crisi Francia e Germania vogliono appesantire il bilancio dell’Unione dicendoci che se noi non accetteremo questo nuovo bilancio non potremo accedere a questi meraviglioso fondi. Che non sono a fondo perduto ma che sono da ripagare con nuove tasse. la Lega richiede l’intervento della Bce».