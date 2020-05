Una data, il prossimo 30 giugno, e un importo stratosferico: 23 miliardi. La prima indica la scadenza fissata sei mesi fa per mettere il punto alla pratica Autostrade; la seconda, invece, il valore della concessione alla sua scadenza naturale del 2038. Significa che da qui a un mese il governo si trova davanti ad un bivio nient’affatto facile. O trova un accordo sulla revoca previa modifica dell’art. 35 del Milleproroghe, consentendo ad Aspi di ricevere finanziamenti dalle banche, oppure dovrà restituire al gruppo Benetton che la controlla di restituire l’asset autostradale in cambio dei 23 miliardi prima citati.

Di Battista pronto a sfruttare eventuali cedimenti dei suoi

In poche parole, la revoca della concessione di Autostrade ad Aspi è una mina pizzata sotto la seggiola del premier Conte e dell’intero governo. Come si ricorderà, all’indomani del crollo del ponte Morandi di Genova, il M5S prese di mira il gruppo Benetton, cui spettava la manutenzione dell’infrastruttura, facendo della revoca della concessione un punto d’onore. Da allora sono passati due anni e il furore di quel momento sta lasciando il posto a valutazioni improntate più a convenienza che a convinzione. Almeno nell’ala governata dei 5Stelle guidata da Di Maio. Chi, invece, osserva da lontano la vicenda è Alessandro Di Battista, pronto a sfruttare il minimo segnale di cedimento dei suoi per rientrare in partita.

Renzi: «Su Autostrade no a divisioni ideologiche»

Nel frattempo, un richiamo tra il lusco e il brusco a Conte è arrivato proprio dal grillino Giancarlo Cancelleri. «Sicuramente – ha detto il viceministro alle Infrastrutture – non vorrà retrocedere rispetto a determinate posizioni che aveva già assunto». Un avvertimento a non fare troppo il furbo. Di Maio dovrà mediare e trovare una soluzione che certamente non sarà quella invocata dopo la tragedia di Genova. A meno che il governo non decida di dare 23 miliardi a Benetton. Sulla questione Autostrade si è fatto sentire anche Matteo Renzi con un «appello» a superare «il tempo della divisione ideologica». E subito. «Altrimenti – ha avvertito – decine di miliardi si fermano e vengono bruciati sull’altare del totem burocratico».