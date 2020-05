Arcadia 2020, il Grande Fratello sanitario al centro della prima giornata (diretta video)

Parte oggi “Arcadia 2020. Libertà, indipendenza, sovranità”, la tre giorni di riflessione online su come uscire dalla crisi provocata dalla pandemia, promossa da Secolo d’Italia, Qelsi, Il Primato Nazionale, Meridiana, il Sovranista, Eclettica, Cultura Identità e Il Talebano. L’argomento di questa prima giornata di lavori, che come tutte le altre sarà trasmessa in diretta sulle pagine Facebook degli organizzatori, è “L’emergenza sanitaria”, che viene affrontato nel corso di due tavole rotonde.

“Il Grande Fratello sanitario”

La prima, che inizia alle 17, subito dopo l’introduzione affidata al responsabile Laboratorio editoria di FdI, Alessandro Amorese, e al membro del CdA del Secolo, Antonio Tisci, è “Il Grande Fratello sanitario. Espertocrazia, controllo sociale e libertà digitale ai tempi del virus”. Vi prendono parte Guido Taietti (Saggista), Francesco Boco (Filosofo), Davide Giraudo (Medico del reparto Covid dell’Ospedale di Vizzolo Predabissi MI), Marco Gervasoni (Docente universitario). Modera Davide Di Stefano (Vicedirettore de Il Primato Nazionale). A seguire, l’argomento viene approfondito nelle interviste ad Attilio Fontana; a Guido Bertolaso; alla giornalista Francesca Totolo, autrice del libro Coronavirus. Tutto ciò che non torna sull’epidemia; al deputato della Lega e sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani.

“La globalizzazione è finita?”

La seconda tavola rotonda affronta, invece, il tema “La globalizzazione è finita? La sfida tra sovranità popolari e governo globale”. Vi prendono parte il direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano; il filosofo Diego Fusaro; il fondatore del Movimento Cultura Identità Edoardo Sylos Labini; il vicepresidente di Gioventù nazionale, Francesco Di Giuseppe; il giornalista e scrittore, Marcello De Angelis, il direttore de Il Primato Nazionale, Adriano Scianca. Modera Alessandro Sansoni, direttore di Cultura Identità. Anche questo blocco sarà seguito da alcune interviste: Fabio Roscani (Presidente di Gioventù Nazionale); Maria Giovanna Maglie (Giornalista e scrittrice); Galeazzo Bignami (Deputato Fdi – Responsabile dipartimento Immigrazione). Infine la prima giornata di Arcadia 2020 si chiude con la presentazione del libro di Scianca, La Nazione fatidica (Altaforte edizioni) e con un concerto del gruppo di musica non conforme “La Vecchia sezione”.