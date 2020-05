Altra batosta per Milano, esonda il fiume Seveso: strade allagate e fango

I forti temporali che si sono abbattuti su Milano hanno fatto esondare il fiume Seveso. Un intero quartiere, quello attorno a viale Fulvio Testi, si è di nuovo trovato sott’acqua. Un albero si è anche abbattuto lungo la linea tranviaria rischiando di tranciare la rete elettrica. L’esondazione è durata circa cinque ore. Anche il fiume Lambro si è ingrossato ed è vicino ai limiti dell’esondazione. Blackout in diverse zone Nord di Milano. Sono in corso le operazioni di pulizia per riaprire le strade inondate.

Milano, esonda il fiume Seveso

Il sottopasso Negrotto, informa Marco Granelli, assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici del Comune di Milano, è chiuso, mentre gli altri in città sono funzionanti. Le comunità del parco Lambro sono state evacuate per prudenza, «visto che il Lambro continua a salire e nel Parco incomincia ad allagare i prati», ha spiegato Granelli. Nella notte i vigili del fuoco hanno ricevuto centinaia di chiamate e ora stanno ultimando gli interventi, che si concentrano nella zona di via Fulvio Testi e a Corsico. Nella notte, come ha fatto sapere l’assessore alla Mobilità, il Seveso a Cesano Maderno è salito di 16 centimetri in 15 minuti. A Niguarda in via Valfurva 86 centimetri in 10 minuti, 8 cm al minuto.

Allagata la zona Niguarda

Il fiume, uscito dai tombini nella zona Niguarda, si è riversato lungo la via Ca’ Granda per poi scendere verso viale Fulvio Testi. Diversi i blackout nei condomini che hanno bloccato le pompe di drenaggio, le prime difese contro le esondazioni. Un albero è caduto anche lungo la linea tranviaria all’incrocio con via Rabolini, fortunatamente visto l’orario nessuno era presente. I vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore per liberare la strada. Una mattinata difficile nel quartiere Niguarda, parzialmente invaso dall’acqua del fiume Seveso. Le strade tra largo Vulci e piazza Caserta sono piene di fango e con diversi rami caduti, con centinaia di famiglie ancora senza corrente. In largo Vulci è al lavoro un’idrovora che svuotando i tombini per permettere ai tecnici di Unareti di ripristinare le centraline elettriche. In via Airolo un grande albero è crollato abbattendo la cancellata di uno stabile e danneggiando diverse automobili parcheggiate lungo la strada.