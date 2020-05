Vive sempre il pensiero di Giorgio Almirante e anche oggi la preghiera dei tantissimi che lo amarono sarà rivolta al suo nome. E al nome di una Patria in sofferenza. È un anniversario – il 32mo dalla scomparsa – reso ancora più triste da una pandemia che nega persino di potersi radunare in tanti a messa, come invece avvenuto ogni anno, dal 1988 ad ora.

Sarà ancora più forte e struggente il ricordo, nella malinconia della solitudine. Anche se la famiglia con cui il Segretario scelse di vivere non farà passare inosservata la giornata. Non ci sarà il rito religioso – ha fatto sapere Assunta Almirante – “per garantire la sicurezza di tutti ed evitare assembramenti”.

Il ricordo sulla pagina Fb di Assunta Almirante

Ma ci saranno momenti di ricordo sulla rete attraverso la pagina Facebook di Assunta Almirante, alle 14, alle 19 e alle 21.