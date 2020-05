Il Parlamento italiano apre le porte alla propaganda dell’integralismo islamico in Italia. La denuncia arriva da Giorgia Meloni che sulla sua pagina Facebook esprime tutta la sua contrarietà alla ratifica di un accordo tra Italia e Qatar che non convince Fratelli d’Italia.

Scrive Meloni: “È stato ratificato ieri un accordo bilaterale con il Qatar che consente all’emirato fondamentalista di finanziare università, borse di studio, attività culturali, interscambi di studenti e l’insegnamento della lingua araba nelle scuole italiane. Non abbiamo nulla in contrario a fare accordi commerciali o di collaborazione con qualsiasi Stato del mondo, Qatar compreso, ma qui si tratta di ben altro argomento”.

“Con questo accordo – continua – consentiamo a uno Stato integralista che fa apertamente proselitismo in Europa, anche attraverso i “fratelli musulmani”, di diffondere la sua visione fondamentalista dell’Islam a casa nostra. Una follia che non capiamo e alla quale solo Fratelli d’Italia ha provato a opporsi votando contro in Parlamento. Questo accordo segna una brutta sconfitta per chi, come noi, si oppone al processo di islamizzazione dell’Italia e dell’Europa. Ma continueremo a batterci con tutte le nostre forze per difendere le nostre radici classiche e cristiane e i valori di libertà, uguaglianza e democrazia che ne derivano.