Luca Zaia, governatore del Veneto, dice “no ai box di plexiglass in spiaggia”. Una bocciatura cui si accompagnano previsioni ottimistiche per il turismo: “E’ inquietante l’idea del plexiglass in spiaggia. Capisco la creatività, ma immaginate andare in spiaggia sotto l’ombrellone, in un box di plexiglass dove non tira nemmeno un filo d’aria?”.

Per Zaia comunque la prossima stagione estiva sulle spiagge venete non andrà completamente perduta: “Non faccio parte – ha spiegato – di quelli che pensano che nel turismo ci sarà un disastro. Il turismo è in ginocchio, sta soffrendo, ma vedo tanti operatori che non hanno ancora gettato la spugna. Qualche speranza è giusto mantenerla per pensare al turismo in generale”. “Ho avuto indicazione di un operatore – ha spiegato – che a Jesolo i turisti tedeschi che hanno già prenotato sia nei campeggi che negli alberghi hanno disdettato solo per il 7%. Vuol dire che c’è ancora un’attesa. Se ci credono quelli che vengono dall’estero dobbiamo crederci ancor di più noi”.

Zaia ha poi spiegato che i dati sui contagi nel Veneto sono confortanti. “Il bollettino di oggi rileva che le persone in isolamento sono 16958 in calo rispetto a ieri, i casi positivi sono 14624, i ricoverati calano a 1621, 219 sono i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, mentre i dimessi sono stati 1824 e per il decimo giorno consecutivo superano i ricoverati: è innegabile che ci sia una direzione positiva. Così, secondo il nostro modello, salvo recrudescenze, ai primi di maggio si dovrebbe andare verso la fase finale dell’emergenza. Certo, non possiamo abbassare la guardia e dobbiamo chiedere ai veneti di continuare a rispettare le regole”.