sinistra italiana resti sempre uguale a se stessa. Puntuale come tutte le sue tasse, per risolvere la crisi economica il Pd ripropone la solita deprimente e Indignometro, ma almeno che ci risparmiassero la paternale indigesta di una tassa etica, equa e solidale, parlando di contributo di solidarietà. Le tasse sono tasse e fissare la soglia a 80mila euro è un modo meschino di colpire quel ceto produttivo che proprio adesso sta subendo le peggiori ripercussioni dovute allo stop dell’attività lavorativa. È strabiliante quanto laresti sempre uguale a se stessa. Puntuale come tutte le sue tasse, per risolvere la crisi economica ilripropone la solita deprimente e depressiva ricetta, ovvero quella della patrimoniale . Nessuna meraviglia per l’, ma almeno che ci risparmiassero la paternale indigesta di una, equa e solidale, parlando di contributo di. Le tasse sono tasse e fissare la soglia aè un modo meschino di colpire quelche proprio adesso sta subendo le peggiori ripercussioni dovute allo stop dell’attività lavorativa.

Altro che patrimoniale. Agli italiani i soldi vanno dati, non tolti

mettere soldi nelle tasche degli italiani, non di estorcerli. Non basta non aver fatto nulla per famiglie e imprese imprenditori e di banchieri per rendersene conto: i prestiti saranno difficili da ottenere al di sopra di una certa soglia e comunque non sono a costo zero. Gli unici imprenditori che forse potrebbero avere una strada meno tortuosa davanti sono quelli che faranno richieste al di sotto dei 25mila euro, per cui le pratiche possono essere più rapide. Questo è il momento dinelle tasche degli italiani, non di. Non basta non aver fatto nulla per con il decreto Cura Italia , anche il nuovo decreto che avrebbe dovuto garantire liquidità in realtà è una tagliola. Basta ascoltare l’opinione die diper rendersene conto: isaranno difficili da ottenere al di sopra di una certa soglia e comunque non sono a. Gli unici imprenditori che forse potrebbero avere una strada meno tortuosa davanti sono quelli che faranno richieste al di sotto dei, per cui le pratiche possono essere più rapide.

Il “Cura Italia” consegna le imprese allo Stato-strozzino

Ma di chi parliamo? Di un piccolo commerciante, mentre per chi ha esigenze superiori, per le aziende, le pratiche risentono delle leggi vigenti. Per agevolarli bisognerebbe cambiare il codice civile, il codice penale, superare le autorizzazioni europee. Impossibile. Ci vorranno almeno quattro mesi per avere questi stanziamenti che poi sono un nuovo indebitamento. Invece di risarcire chi, per ragioni sanitarie, non può lavorare, il governo gli dice di fare dei nuovi debiti. È la tipica logica di uno Stato aguzzino e strozzino che va fermata.