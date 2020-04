Non soffriamo solo noi persone a causa del coronavirus. Ne siamo gli unici a patire le conseguenze del blocco della catena produttiva. Peggio di donne e uomini, cui è garantito il sostentamento dalla continuità della filiera alimentare, stanno infatti le bestie da circo. Per loro l’emergenza sanitaria si è tradotta in un allarme fame. E sono centinaia tra tigri, leoni, ippopotami, elefanti, cavalli e cammelli gli animali rimasti senza sostentamento per il blocco forzato degli spostamenti e degli spettacoli dei circhi. Della loro sorte si sta occupando Coldiretti, che ha già mobilitato gli agricoltori di tutta Italia impegnandoli in una vera e propria adozione a distanza. Una sorta di “piano Marshall” per sottrarre gli animali del circo a morte sicura. L’idea ha riscosso successo in tutta la Penisola, dal Friuli alla Sicilia.

