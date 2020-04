La provocano loro la rabbia delle persone, perché quell’emendamento presentato da Marcucci del Pd, lo scudo penale per i guasti della sanità e sulla pelle dei medici, è disgustoso.

Attenzione, qui non si parla del tema della medicina difensiva, causata da troppe denunce temerarie che spesso bloccano la professione sanitaria. No, con l’emergenza coronavirus si punta a bloccare qualunque iniziativa giudiziaria che possa fare luce sull’assenza di interventi preventivi di contrasto all’epidemia e sui ritardi accumulati nel tempo.

Scudo penale per salvarsi sulla pelle dei medici

Il capogruppo del Pd al Senato ha presentato un emendamento al cosiddetto cura Italia che manda in fumo qualunque indagine possibile: nessun responsabile per quasi quindicimila morti. Non fake news, vorremmo dire a Zingaretti.

Altrimenti che cosa vorrebbe dire limitare la punibilità penale per “le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie – professionali – tecniche amministrative del Servizio sanitario” alle sole violazioni “macroscopiche” di “colpa grave”? Secondo il testo, tuttavia, la protezione riguarda non solo le “condotte professionali”, ma anche “le condotte gestionali o amministrative” purché non “sia stato accertato il dolo del funzionario o dell’agente che le ha poste in essere o che vi ha dato esecuzione”.