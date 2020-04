Vergogna Farnesina, i 180 italiani bloccati in Argentina si devono pagare a caro prezzo il ritorno

Vergogna Farnesina, 180 italiani bloccati da mesi in Argentina per l’emergenza coronavirus. La vergogna è duplice. È la vergogna della compagnia di bandiera, che ha messo in vendita i biglietti per il ritorno a caro prezzo. Ed è anche la vergogna del ministero degli Esteri, che non dà risposte concrete a questi nostri, malcapitati connazionali.

La situazione drammatica di questi italiani è ben raccontata da Agrigento-Notizie. Cinque persone di quello sfortunato gruppo vengono infatti da quella provincia siciliana. I voli -riferisce il sito agrigentino- sono stati tutti cancellati, quelli nuovi organizzati da Alitalia hanno un prezzo superiore di circa 8 volte e, in ogni caso, si sono rivelati spesso un bluff. Intere famiglie sono rimaste “imprigionate” nella capitale argentina dove sono costretti a pagare l’albergo e contrarre prestiti nella speranza, finora vana, di tornare a casa.