Un premier da denunciare. Conte deve pagare in tribunale le sue colpe: parte una “denuncia popolare” attivata dallo studio legale Polacco di Roma (nella foto l’avvocato Edoardo Polacco a sinistra) che ha predisposto un testo da sottoscrivere e da presentare domani. Alle 12, al commissariato di polizia, ai carabinieri, alla procura della Repubblica. In qualunque città d’Italia. Già tremila cittadini italiani hanno sottoscritto la volontà di farlo.

Punire le responsabilità di Conte

E’ un atto importante, che mira a punire le troppe violazioni della Costituzione di cui si è reso responsabile un premier che vuole decidere tutto da solo e senza nemmeno passare per il Parlamento. E non solo.

La denuncia – non un esposto – può essere sottoscritta da qualunque cittadino e qui c’è il testo.

Con la sottoscrizione ognuno si sentirà parte attiva. Quante volte ci stiamo chiedendo in queste ore “che si fa?”. Ecco, lo studio Polacco ci mette in condizione di farlo con una firma. Proprio nel rispetto di quella legge che in tanti imputano a Giuseppe Conte di aver violato con i suoi troppi decreti presidenziali.

Ciascun cittadino può denunciare il premier

Sarà interessante verificare quanti italiani avranno il coraggio di mettere nero su bianco la loro firma su un atto che punta a far accertare le responsabilità penali del presidente del Consiglio. In tutte le procure della Repubblica ce ne sarà almeno una indisponibile ad insabbiare tutto quello che di grave è accaduto in Italia nella gestione dello stato di emergenza legato al coronavirus.

E se un magistrato, un solo magistrato, non temerà di aprire un fascicolo intestato a Giuseppe Conte ed altri, né vedremo delle belle. Altro che le immunità speciali invocate persino dalla task force di Colao e soci.

La nostra nazione ha bisogno di affermare il diritto al lavoro, al movimento, all’istruzione e anche alla libertà di culto. È l’ora di alzare la testa, afferma la denuncia che propone lo studio legale Polacco.