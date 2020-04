Il presidente Trump ha ordinato ai ministri competenti di inviare nuovi aiuti all’Italia, un alleato “sull’orlo del collasso sanitario ed economico”. Il memorandum, firmato dal presidente Usa (sabato mattina alle 7 in Italia) fa una premessa drammatica.

“La Repubblica italiana – recita il memorandum, diviso in otto sezioni – uno dei nostri alleati più vicini e più antichi, è devastata dalla pandemia di COVID-19. Un virus che ha già causato oltre 18.000 vittime. Ha inoltre portato gran parte del sistema sanitario italiano sull’orlo del collasso e minaccia di spingere l’economia italiana in una profonda recessione”.

Trump: “Se serve, pazienti italiani negli Usa”

“Il governo degli Stati Uniti ha al primo posto la responsabilità nei confronti del popolo americano. Ma aiutare l’Italia aiuterà a combattere l’epidemia e attenuerà la crisi. L’America dimostrerà, allo stesso tempo, la leadership degli Stati Uniti di fronte ai cinesi e alle campagne di disinformazione russe. In questo modo ridurrà anche il rischio di reinfezione dall’Europa negli Stati Uniti”.

L’America invierà anche cibo e carburante

Trump evidenzia in una sezione del memorandum, che arriveranno in Italia “attrezzature e forniture” mediche. Ad eccezione di tutti i prodotti ritenuti necessari per la “risposta nazionale” degli Usa al Covid-19. Uno dei paragrafi del memorandum sottolinea il ruolo delle forze statunitensi presenti in Italia. Il presidente ha anche attivato i 30mila americani in Italia tra militari e funzionari Usa. Gli Usa ospiteranno anche pazienti italiani non contagiati. Inoltre, invierà attrezzature, carburante e cibo.

Trump: “Sostegno alle imprese italiane”

Al punto 6 Trump dispone anche un “sostegno alle imprese italiane”. I ministri competenti “possono impiegare le autorità disponibili per sostenere la ripresa dell’economia italiana. Se del caso e coerentemente con le limitazioni politiche contenute nel presente memorandum.