Quattro sospetti terroristi del Tagikistan sono stati arrestati in Germania perché stavano pianificando attacchi contro obiettivi Usa per conto dell’Isis.

I quattro arrestati nel Land tedesco del NordReno Westfalia – un quinto era già detenuto – preparavano attentati sia contro strutture statunitensi in Germania sia contro singoli individui.

È stata la procura federale di Karlsruhe a svelare lo scenario. Rivelando l’arresto dei quattro presunti terroristi tagiki.

Stando a quanto rivelato dal giornale tedesco Der Spiegel gli investigatori sospettano che il gruppo di terroristi – i quattro, più un quinto uomo già in custodia – originariamente volesse trasferirsi in Tagikistan.

L’idea iniziale dei cinque terroristi era di combattere al servizio dello Stato Islamico.

Ma, successivamente, i piani dei cinque erano cambiati. Al punto che i sospetti avevano avviato i preparativi per compiere attacchi terroristici in Germania.

I quattro terroristi sospetti sono stati arrestati a Werdohl, Siegen e nella contea di Heinsberg.

Gli uomini dell’antiterrorismo tedesco hanno perquisito gli appartamenti degli arrestati e anche altri sei domicili.

I cinque sospetti terroristi sarebbero entrati a far parte dell’Isis nel gennaio 2018. E sarebbero riusciti ad entrare in contatto anche con membri di alto livello dell’organizzazione terroristica in Siria e Afghanistan.

Obiettivi degli attacchi che i cinque terroristi volevano portare a compimento sarebbero state strutture delle forze statunitensi in Germania o singoli individui.

In particolare i cinque avrebbero pianificato un attentato a una persona che, dal loro punto di vista, aveva pubblicamente criticato l‘Islam.

Uno degli imputati aveva spiato la vittima designata. I cinque avrebbero spiato anche le basi aeree statunitensi in Germania.

I cinque terroristi compariranno oggi davanti ad un giudice istruttore del Tribunale federale supremo a Karlsruhe.

Uno di loro era in detenzione preventiva per possesso di armi dal marzo dello scorso anno, gli altri sono stati arrestati durante una serie di operazioni scattate oggi.

La cellula terroristica era già in possesso di armi da fuoco e munizioni. E uno dei terroristi aveva ottenuto informazioni su come costruire ordigni.

Il gruppo aveva acquistato su Internet alcune delle componenti necessarie alla costruzione delle bombe.

I sospetti terroristi, tra i 24 ed i 32 anni, avevano preso istruzioni direttamente da due leader di alto rango dello Stato Islamico in Siria e Afghanistan. Ed ed erano entrati nell’organizzazione terroristica nel gennaio del 2019.

“Per ordine dell’Isis avevano dato vita ad una cellula in Germania“, ha spiegato la Procura.

I magistrati tedeschi hanno precisato che inizialmente l’intenzione dei cinque terroristi era quella di andare in Tagikistan. Obiettivo: partecipare sul posto alla ‘Guerra Santa‘ contro il governo.

Successivamente i cinque avevano deciso “di compiere attentati mortali in Germania“.

Per finanziare i propri attacchi e fornire appoggio allo Stato Islamico in Siria, la cellula aveva rastrellato denaro in Germania.

L’uomo che già era detenuto in carcerazione preventiva aveva anche accettato di compiere un omicidio su commissione in Albania.

In cambio il terrorista avrebbe ricevuto il pagamento di un compenso di 40mila dollari.

Per farlo, era andato assieme ad un altro membro del gruppo in Albania. Ma l’attentato che gli avevano commissionato era fallito.