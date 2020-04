Coronavirus, la svolta arriva dal Veneto. L’enzima con cui il virus infetta le cellule è lo stesso del tumore al pancreas. Dunque i farmaci che inibiscono quella patologia oncologia possono essere efficaci anche contro il Covid. L’annuncio arriva dal governatore Zaia, con tanto di anticipazioni che saranno pubblicate sulla prestigiosa rivista scientifica New England Journal of Medicine.

Dunque, anche in questo caso il Veneto fa scuola. E con soddisfazione e orgoglio, il governatore della regione nel punto stampa odierno, ha annunciato la chiave di volta. «La bella notizia di oggi e che verrà presto pubblicata sulla rivista scientifica New England Journal of Medicine che ci rende orgogliosi. Perché la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata e l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare, in collaborazione con l’Università di Padova e la Regione Veneto», sono arrivati a una scoperta cruciale. E tutto «in virtù dell’intuizione del professor Mario Pagano, che guardando i dati dei malati Covid, ha visto che il coronavirus utilizza un vettore-enzima per entrare nelle cellule da infettare. Che è lo stesso enzima che viene inibito dai farmaci contro il tumore alla prostata. Si è vista quindi una seria correlazione di casi trattati per il cancro alla prostata con questo farmaco e il coronavirus». E così, gli addetti ai lavori hanno potuto riscontrare che chi è stato trattato con questo farmaco, non ha avuto problemi di coronavirus».