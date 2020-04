SuperEnalotto al via dal 4 maggio. L’attesa per il ripristino del gioco più amato dagli italiani sta terminando. I patiti dei 6 numeri, in astinenza da due mesi, possono cominciare ad assaporare le nuove estrazioni. La fase due porta anche questo. Non ci sono i soldi, non ci sono i contributi a fondo perduto, non ci sono i prestiti, non c’è più lavoro. Ma almeno tra poco ci consentiranno di tornare a sognare. La dea Fortuna potrà rimettersi in azione, dispensando sogni e soprattutto danari. L’elenco dei giochi che tornano ad arricchire le nostre vite, contratte e offese da settimane di clausura, adesso è ufficiale. Dal 27 aprile riprende, dopo l’emergenza, la raccolta dei giochi numerici 10 e Lotto, Million Day, Winforlife e Vincicasa. A seguire, dal 4 maggio riprendono i giochi SuperEnalotto, SuperStar, Eurojackpot e Lotto tradizionale. Nonché di tutte quelle scommesse che implicano la certificazione da parte del personale dell’agenzia. Dall’11 maggio riprende invece la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, non sportivi e simulati mantenendo in ogni caso l’obbligo di spegnimento e della raccolta tramite dispositivi elettronici tipo slot machine. Lo stabilisce un nuovo decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il quale si determina il calendario della riapertura di alcuni giochi.