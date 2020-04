Suicida la dottoressa “eroina” del coronavirus. “Ha visto troppi morti” (video)

“E’ morta facendo il suo dovere, aveva visto tanti morti…”, racconta il padre di Lorna Breen, direttrice del pronto soccorso dell’ospedale New York Presbyterian. La donna, 49 anni, si è suicidata dopo aver guidato per settimane la task force dei medici impegnati con i “moribondi” del coronavirus. I casi più gravi, quelli disperati. Ma ne aveva visti morire tanti e lei stessa era risultata positiva al virus. Il padre di Lorna ha spiegato al New York Times che sua figlia aveva fino alla fine cercato di fare il suo lavoro, in condizioni difficili: «Ha cercato di salvare tutti, e questo l’ha uccisa». Nessun segno premonitore, nessuna patologia psichiatrica precedente. “Lultima volta che avevo parlato con lei, mi era sembrata distaccata. C’era qualcosa che non andava…”, ha spiegato il padre di Lorna. Una volta risultata positiva al coronavirus, la dottoressa si era trasferita a Charlottesville, lasciando temporaneamente il NewYork-Presbyterian Allen Hospital e la Columbia University dove lavorava.

L’ennesimo tributo dei medici al dramma del coronavirus, come anche in Italia, dove i morti sono più di cento.